Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Polizei sucht nach unfallbeteiligtem Traktorfahrer

Kürten (ots)

Am Freitag (26.05.) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem noch unbekannten Traktorfahrer auf der Bechener Straße. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt, der unfallbeteiligte Traktorfahrer flüchtete.

Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Rennradfahrer aus Hückeswagen die Bechener Straße in Fahrtrichtung Spitze. Aus der Einmündung Oberblissenbach bog dann ein Traktor vor ihm auf die Bechener Straße ein. Plötzlich leitete der Traktorfahrer eine für den Rennradfahrer nicht vorhersehbare Vollbremsung ein, woraufhin dieser auf den hinteren rechten Reifen auffuhr und anschließend vom Rad in den Graben stürzte. Der Traktorfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Zur Unfallörtlichkeit wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, der den verunfallten Radfahrer mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. An dem Rennrad entstand ein augenscheinlich geringer Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Der flüchtige Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, trug eine Kopfbedeckung vermutlich eine Mütze sowie grün/beige Arbeitskleidung. Neben ihm saß ein circa 10 Jahre alter Junge mit blonden Haaren.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen sehr großen Traktor mit Verdeck in grüner Farbe gehandelt haben mit einem 40 km/h Schild am Heck. Als Kennzeichenfragment gab der Rennradfahrer an, nach der Ortstrennung die Buchstaben HB erkannt zu haben.

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Bergisch Gladbach sucht aktuell nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zum unfallbeteiligten Traktorfahrer oder zum Unfallhergang machen können. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell