POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Fulda (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

BEBRA. Am Sonntag, gg. 02:10 Uhr (WZ), wurden Anwohner der Nürnberger Straße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer war in Höhe der Hausnummer 49 mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen dortigen Baum geprallt. Der PKW-Fahrer wurde dabei verletzt und im Anschluss mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 5.000 Euro. Da in der Atemluft des 29-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch zu vernehmen war, wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

