POL-DA: Reichelsheim: Sachbeschädigung in Bankfiliale

Polizei nimmt 36-jährigen fest

Reichelsheim (ots)

Einen offenbar stark verwirrten Mann nahm die Polizei am vergangenen Sonntagmorgen (20.8.) in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße fest. Zeugen hatten beobachtet, wie der 36 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Bergstraße mithilfe eines Brecheisens die Sicherheitstür sowie einen Kontoauszugsdrucker der Filiale beschädigte. Insgesamt verursachte der Mann einen Schaden von 10.000 Euro.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Erbach konnten den Mann beruhigen und im Anschluss vorläufig festnehmen. Er wurde aufgrund seines gesundheitliches Zustandes in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

