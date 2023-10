Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss verunfallt/leichtverletzt

Fulda (ots)

Fulda. Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen, dem 29. Oktober gegen 05.30 Uhr.

Ein 40-jähriger Mann aus Büdingen befuhr mit seinem PKW Audi die Magdeburger Straße aus Fahrtrichtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Fulda Innenstadt. Etwa in Höhe des Sportbades Ziehers kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet auf eine Verkehrsinsel und kollidierte hier mit einem Baum und einem Verkehrszeichen. Durch die Wucht des Aufpralls wiederum prallte der 40-Jährige, der vermutlich nicht angeschnallt war, mit seinem Kopf in die Windschutzscheibe. Er hatte Glück im Unglück und trug nur leichte Verletzungen davon.

Der PKW Audi war so stark beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden musste.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Diese sollte im Rahmen seiner ambulanten Versorgung in einem Krankenhaus durchgeführt werden, jedoch versuchte der 40-Jährige, sich zunächst durch Flucht zu Fuß entziehen und bei Festhalten die Einsatzkräfte zu treten und zu schlagen, was unterbunden werden konnte.

Die Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Zudem erwartet den Beschuldigten noch ein weiteres Verfahren wegen Verdacht des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Ermittlungen dauern an.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell