POL-MA: B535, Heidelberg: Unfall mit zwei Fahrzeugen, PM 1

B535, Heidelberg (ots)

Am heutigen Dienstagmittag, gegen 12:15 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B535, Speyerer Straße, in Heidelberg zwischen Kirchheim-Süd und der A5 in Fahrtrichtung Schwetzingen. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen übersah ein LKW-Fahrer bei einem Fahrstreifenwechsel auf die rechte Fahrspur einen Pkw, woraufhin der Pkw von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke prallte. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Pkw-Fahrer wurde jedoch zur weiteren medizinische Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Schadesnbildes musste der Pkw abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur gesperrt. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

