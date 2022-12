Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Reisender ohne Fahrschein verweigert Personalienfeststellung und greift Bundespolizisten an

Halle/S. (ots)

Am Mittwoch, den 30. November 2022 bat die Notfallleiststelle die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle/S. gegen 08:45 Uhr um Unterstüt-zung: In einem Intercity, welcher auf der Strecke Magdeburg - Halle eingesetzt war, befand sich ein Reisender, welcher keinen gültige Fahrschein bei sich führte und sich weigerte, seine Personalien für die Fahrpreisnacherhebung preiszugeben. Nach Ankunft des Zuges auf Bahnsteig 9 stand eine Streife der Bundespolizei bereit und ein Zugbegleiter führte sie zu der Person. Der Mann reagierte zunächst gar nicht auf das Ansprechen der Bundespolizisten und verließ den Zug auch erst nach mehrmaligen Aufforderungen. Auf dem Bahnsteig wurde dem 41-Jährigen erläutert, dass der Verdacht einer Straftat, hier der Leistungserschleichung, vorliegt und hierfür eine Identitätsfeststellung notwendig ist. Der Deutsche ignorierte die Bundespolizisten weiterhin und auch die Androhung, die polizeiliche Maßnahme mit Zwang durchzusetzen, brachte ihn nicht dazu, mitzuwirken. Die Bundespolizisten wollten ihn daher zur Dienststelle geleiten und ergriffen ihn an seinen Armen. Sofort wehrte und sperrte er sich dagegen und musste gefesselt werden. Hierbei versuchte er nach den Köpfen und Körpern der Beamten zu treten. Dies nützte ihm jedoch nichts und er wurde für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige wird sich wegen der Leistungserschleichung, Widerstandes gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten müssen.

