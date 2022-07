POL-PDWIL: neue Bezirksdienstbeamtin der Polizeiinspektion Daun für den Bereich der ehemaligen VG Hillesheim stellt sich vor

Altstrimmig (ots) - Am 25.07.2022, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Waldstraße in Altstrimmig. Der oder die unbekannten Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner, um sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus zu verschaffen und letztlich Schmuck zu entwenden. Durch die Tatausführung kam es weiterhin zu Beschädigungen an dem Gebäude. Die Polizei sucht nun nach ...

