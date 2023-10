Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Bushaltestellen beschädigt - Diebstähle - Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten - Regenrinne gestohlen - Zwei Pkw aufgebrochen - Gefährliche Körperverletzung

Fulda (ots)

Einbruch in Reihenhaus

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Donnerstag (05.10.) und Donnerstag (26.10.) in eine Wohnung eines Reihenhauses in der Richard-Wagner-Straße ein. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Täter in den Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro. Außerdem hinterließen sie circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bushaltestellen beschädigt

Fulda. Insgesamt acht Glasscheiben von drei Bushaltestellen in der Friedensstraße und der Michael-Henkel-Straße schlugen Unbekannte ein und verursachten hierdurch etwa 2.400 Euro Sachschaden. Die Beschädigungen an der Haltestelle in der Friedensstraße wurden am Freitagabend (27.10.), gegen kurz vor 23 Uhr, von einer Streife der Polizeistation Fulda festgestellt. Zu den Sachbeschädigungen an den beiden Bushaltestellen in der Michael-Henkel-Straße kam es nach aktuellen Erkenntnissen ebenfalls in der Nacht zu Samstag (28.10.). Genaue Tatzeiten sind momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Steinau. Unbekannte durchsuchten in der Nacht zu Freitag (27.10.) zwei Pkw in einer Hofeinfahrt in der Wasserburgstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entnahmen sie aus einem Fahrzeug einen Rucksack und flüchteten sodann unerkannt. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Niesig. Ein Mountainbike der Marke Scott, Cross Scale, stahlen Unbekannte am Donnerstag (26.10.), zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr. Im Tatzeitraum stand das Fahrrad im Wert von rund 500 Euro nach derzeitigen Erkenntnissen abgeschlossen neben einer Garage auf einem Privatgrundstück in der Namslauer Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten

Fulda. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen riss ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda im Rahmen einer Versammlung am Samstagnachmittag (28.10.) am Universitätsplatz eine an einem dort aufgebauten Informationsstand angebrachte Israelflagge ab, warf sie auf den Boden und trat im Anschluss darauf herum. Zudem soll der Mann obszöne Gesten in Richtung von Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern gezeigt und israelfeindliche Äußerungen getroffen haben. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den 22-Jährigen daraufhin vor Ort fest. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die osthessische Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten gemäß §104 StGB sowie des Verdachts der Volksverhetzung gemäß §130 Abs. 5 StGB gegen den in Fulda wohnhaften Mann. Weitere in Betracht kommende strafrechtlich relevante Sachverhalte werden derzeit noch geprüft.

Versuchter Einbruch in Ladengeschäft

Gersfeld. Unbekannte versuchten am Samstagmorgen (28.10.), gegen 6.15 Uhr, in ein Ladengeschäft in der Schloßstraße einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Scheibe und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beschreibt die zwei Täter folgendermaßen: jugendlich, schmale Figuren, einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Streifen im Beckenbereich, der andere einen grauen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Regenrinne gestohlen

Fulda. In der Nacht zu Samstag (28.10.) demontierten und stahlen Unbekannte eine Kupferregenrinne eines Vereinsheims in der Olympiastraße im Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zwei Pkw aufgebrochen

Gersfeld. In der Siedlungsstraße im Ortsteil Hettenhausen brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (28.10.), zwischen 1 Uhr und 1.25 Uhr mehrere Pkw auf und stahlen persönliche Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstanden rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Samstagabend (28.10.) kam es im Bereich Busbahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 16-Jähriger aus Fulda verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 16-Jährige von einem Unbekannten aus einer Gruppe heraus angesprochen und kurz darauf unvermittelt mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf geschlagen. Als der Fuldaer weiterging, seien ihm zwei weitere Personen aus der Gruppe hinterher gerannt. Diese schlugen dem Geschädigten dann mit der Faust ins Gesicht und flüchteten im Anschluss. Der zuerst genannte Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: Er hatte die Haare zu einem Zopf gebunden, trug eine Basecap und eine Weste, einen grauen Pullover und eine blaue Jeans. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell