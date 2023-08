Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Angerstein, Jochen-Busch-Straße, Donnerstag, 24.08.2023, 15.30 Uhr

ANGERSTEIN (Wol) - Fahrzeug übersehen.

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr kam es in Angerstein in der Jochen-Busch-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes-Benz beabsichtigte von einem Firmengrundstück in den fließenden Verkehr einzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 25-jährigen Fahrer eines Pkw Skoda.

Es kam zur Kollision der beiden Pkw, wodurch der 25-jährige Mann aus Allstedt leicht verletzt und vor Ort behandelt wurde. Der 22-jähriger Göttinger wurde nicht verletzt.

Im Anschluss an den Unfall mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Schadenssumme wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell