Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autos brannten bei Lüttow-Valluhn und in Hagenow

Lüttow-Valluhn/ Hagenow (ots)

Auf der B 195 bei Lüttow-Valluhn und in Hagenow sind Dienstag zwei PKW durch Brände erheblich beschädigt worden. Am frühen Dienstagabend geriet auf der B 195 ein PKW BMW vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte die Flammen. Im Zuge des Löscheinsatzes musste die B 195 im Bereich des Ereignisortes zeitweilig voll gesperrt werden.

Vor einer Garage in Hagenow fing am Dienstagnachmittag ein PKW plötzlich Feuer. Der Brand griff auf das gesamte Fahrzeug über und beschädigte auch eine Garagenfassade. Auch hier kam die Feuerwehr zum Einsatz. Ein technischer Defekt am Fahrzeug soll den Brand ersten Erkenntnissen zufolge ausgelöst haben. Die Gesamtschadenshöhe wurde vor Ort zunächst auf mehrere Tausend Euro beziffert.

