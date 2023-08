Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachlese zur Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Bad Gandersheim, Kalefeld, Kreiensen. Zeitraum : Montag, 14. August 2023 bis Samstag, 19. August 2023. Die Polizei Bad Gandersheim führte mit anderer Unterstützung aus dem Bereichen der Polizeiinspektion Northeim und dem Landkreis Northeim eine Verkehrssicherheitswoche durch. Überprüft wurden mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsverstöße, jedoch auch LKW's und Fahrradfahrer wurden in die Überwachung und Kontrollen einbezogen. Hervorzuheben ist, dass mit der mobilen Geschwindigkeitsanlage ALICE, 1215 Verstöße festgestellt wurden. Dabei war der "Spitzenreiter" mit 91 km/h in einer geschlossenen Ortschaft gemessen worden. Dieser Verstoß hat zur Ahndung/Folge: 400.-Euro Bußgeld, 2 Punkte beim Kraftfahrtbundesamt und 1 Monat Fahrverbot ! Es wurden weitere Verstöße wegen Fahren unter berauschender Mitteln, Handyverstöße 15 x /Gurtverstöße 25 x festgestellt ,und es mußten vier LKW's wegen erheblichen Mängeln stillgelegt werden (Weiterfahrt untersagt). Darüber hinaus wurden präventive Maßnahmen in Form von Schulwegüberwachungen zum Schulbeginn an Schulen und Kindertagesstätten im hiesigen Bereich durchgeführt. Hierbei wurde neben der Überprüfung des An.-und Abreiseverkehrs durch die Eltern auch verkehrserziehende Gespräche vorgenommen. Es ist zu erwähnen, dass die Verkehrskontrollen/Überwachung von den Beteiligten und auch von den betroffenen Verkehrsteilnehmern (die an Ort und Stelle verwarnt wurden), überwiegend positiv und verständnisvoll aufgenommen wurden und diese Kontrollen unangekündigt fortgesetzt werden.

