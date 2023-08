Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Marienstraße. Zeit: Dienstag, 22. August 2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 23.08.2023, 07:00 Uhr. Bisher unbekannter Täter beschädigte einen PKW VW Golf in der Marienstraße durch Aufsprühen von Farbe(Farbschmiererei). Anwohner aus der Marienstraße werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen über Personen, an dass Polizeikommissariat Bad Gandersheim Tel.05382 95390, zu melden. Der am Fahrzeug angerichtete Schaden wurde auf 300.-Euro geschätzt.

