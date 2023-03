Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Bankfiliale

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter gegen 2.50 Uhr versucht, gewaltsam durch eine Tür in eine Backfiliale an der Denekamper Straße in Nordhorn einzubrechen. Ein Security-Mitarbeiter bemerkte dies und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Täter in einem Pkw in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

