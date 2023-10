POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall, Kind von PKW erfasst, PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am 27.10.2023 gegen 15:15 Uhr rissen drei Jugendliche am Bismarckplatz in Heidelberg drei an einer Werbefläche angebrachte Plakate ab. Die Tathandlung konnte durch zwei bislang namentlich nicht bekannte Zeugen beobachtet und der Polizeiwache am Bismarckplatz gemeldet werden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich ...

