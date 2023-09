FW Lügde: Drehleiterausbildung in der Partnerstadt Angermünde

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Aufgrund nicht ausreichender Ausbildungsplätze für Drehleitermaschinisten im Land Brandenburg und somit für die Stadt Angermünde, entstand die Idee zur Anfrage bei der Feuerwehr der Partnerstadt Lügde. Die Feuerwehr Lügde verfügt über 6 Ausbilder für Drehleitermaschinisten. Nachdem die Hürden der Bürokratie geklärt wurden, machten sich 3 Ausbilder in Abstimmung mit den beiden Städten auf den Weg in die Uckermark um eine Woche Drehleitermaschinisten auszubilden.

In 35 Stunden Unterricht an 5 Tagen wurden 7 Kameraden der Partnerfeuerwehr an der vor Ort befindlichen Drehleiter ausgebildet. Der Einsatz einer Drehleiter kann immer nur so gut ablaufen, wie das eingesetzte Personal in der Bedienung geschult ist. Neben der taktischen Ausbildung, in der die Einsätze und Einsatzabläufe an Modellen simuliert und geschult wurden, lag der Lehrgangschwerpunkt auf der praktischen Ausbildung. Die Standortbestimmung der Drehleiter zum Anleitern gehörte zu den wichtigsten Bestandteilen der praktischen Ausbildung, denn dieser kann im Einsatzfall über Leben und Tod entscheiden. Das Umsetzen einer falsch platzierten Drehleiter kostet Zeit, welche im Einsatzfall sehr kostbar ist. Zudem wurden weitere praktische Ausbildungseinheiten in der Nutzung der Drehleiter vermittelt.Die Kameraden legten zum Abschluss des Lehrgangs erfolgreich eine Prüfung ab, somit kann die Feuerwehr Angermünde sich über 7 neu ausgebildete Drehleitermaschinisten freuen.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei der Stadt Lügde bedanken für die Freistellung der 3 Ausbilder. Dieses zeigt mal wieder, wie eng die Partnerschaft zwischen Lügde und Angermünde ist.

