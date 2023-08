FW Lügde: Feuerwehr Lügde löscht Küchenbrand

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Samstag, 05.08.2023, 19:46 Uhr, Höxterstraße. Nach dem schnellen Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und der Erkundung der Einsatzlage an der Einsatzstelle, stellte sich schnell heraus, dass in einer Küche ein Feuer ausgebrochen war. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr in das Gebäude vor und löschte das Feuer ab. Da das Gebäude stark verraucht war, wurde mit dem Überdrucklüfter eine Belüftung durchgeführt. Im Anschluss wurde die Brandstelle sowie die Umgebung mittels Wärmebildkamera kontrolliert, hier konnten keine weiteren Glutnester ausfindig gemacht werden. Das Gebäude wurde abschließend den Besitzern übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell