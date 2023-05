Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall - Zwei Beteiligte leicht verletzt

Unkel (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 42 in Höhe der Aral-Tankstelle. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Unkel wollte nach links auf das Tankstellengelände abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Dies erkannte ein ebenfalls 34-jähriger Fahrer aus Neuwied zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, beide Personen wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell