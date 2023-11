Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Alkoholisiert am Steuer

Mit über 0,5 Promille war ein Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagabend in der Grabenbachstraße gestoppt haben. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten, dass von dem 51 Jahre alten Fahrer Alkoholgeruch ausging und führten mit diesem einen Alkoholvortest durch. Der Mann musste die Beamten in der Folge zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Sigmaringen

In Gemeindehaus eingebrochen

Über ein eingeschlagenes Fenster sind Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in ein Gemeindehaus in der Adolph-Kolping-Straße eingebrochen. Die Täter stiegen in einen Raum ein und durchsuchten diesen. Jedoch mussten sie offensichtlich ohne Beute wieder fliehen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und nimmt etwaige Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

