Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebstahl zweier E-Bikes

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr wurden in der Bachstraße auf Höhe eines Bekleidungsgeschäfts zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Es handelte sich um ein Cube Touring Hybrid ONE 500 grey`n`white sowie ein Focus Jarifa 6.7 Nine 40 grey. Personen, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern oder dem Verbleib der Fahrräder machen können, mögen sich beim Polizeirevier Ravensburg unter T. 0751/803-3333 melden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitagmorgen gegen 10:40 Uhr auf der B30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg Nord und Weingarten eine Warnbake, die zur Absicherung eines Pannenfahrzeugs aufgestellt worden war und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Ravensburg unter T. 0751/803-3333 zu melden.

Isny im Allgäu

Garagenbrand

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:15 Uhr wurde ein Brand in einer Garage in der Straße Im Wiesengrund gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und somit das Übergreifen auf ein angrenzendes Einfamilienhaus verhindert werden. Der in der Garage stehende Pkw sowie die sonstigen gelagerten Gegenstände wurden jedoch vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Den ersten Ermittlungen des Polizeireviers Wangen zufolge ist der Brand möglicherweise auf einen technischen Defekt am Pkw zurückzuführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell