PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Bad Waldsee

Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten und einer leichtverletzten Person

Drei schwerverletzte und eine leichtverletze Person ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend gegen 17:08 Uhr auf der B30 auf Höhe Bad Waldsee ereignete. Zum Unfallzeitpunkt fuhr der 55-jährige Unfallverursacher mit seinem Toyota Auris von Biberach kommend in Richtung Ravensburg. Zwischen der Anschlussstelle Bad Waldsee Nord und Bad Waldsee Süd kam er in einer langgezogenen Rechtskurve, vermutlich auf Grund von Sekundenschlaf, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Up. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Unfallverursachers auf seine Fahrspur zurückgeschleudert und kollidiert dort mit einem Kleintransporter, welcher hinter dem VW Up fuhr und nach links ausweichen wollte. Der Unfallverursacher zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, ebenso wurde der 23-jährige Fahrer des VW Up, dessen 24-jährige Mitfahrerin schwerverletzt und ein weiterer 27-jähriger Mitfahrer leichtverletzt. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B30 bis 20:00 Uhr voll gesperrt. Die Rettungskräfte waren mit insgesamt vier Rettungswagen, einem Notarztwagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr Bad Waldsee war mit 5 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

