Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Weslarner Straße, in Höhe des Jahnplatzes. Ein 76-jähriger Mann aus Erwitte befuhr mit seinem Opel die Weslarner Straße in Richtung der Bundesstraße 1. Zeitgleich querte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Bad Sassendorf mit seinem Mountainbike den Fußgängerüberweg in Richtung Jahnplatz. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, bei der der Radfahrer auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert wurde. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

