FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Umbaugebäude

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstag, 23.09.23 um 17:01 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße alarmiert. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte die Wohnungstür schadenfrei geöffnet und die betroffene Wohnung kontrolliert werden. Der betroffene Melder hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Weitere Maßnahmen waren nicht ...

mehr