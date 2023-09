Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr am Freitag zweimal zur Tragehilfe ausgerückt

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitag um 08:59 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Ruhrhöhenweg im Ortsteil Wengern alarmiert. Hier benötigte die Besatzung vom Rettungswagen Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde dann um 12:29 Uhr ebenfalls zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die Einsatzadresse war nicht weit weg vom Gerätehaus. Es ging zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Loh". In Absprache mit dem Rettungsdienst und dem Einsatzleiter der Feuerwehr wurde entschieden, die Person schonend aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss nach draußen zu verbringen. Hierzu wurde die Drehleiter mit einer speziellen Halterung in Stellung gebracht. Nachdem die Person auf der Straße an den Rettungsdienst übergeben werden konnte, wurde der Einsatz nach 45 Minuten beendet.

