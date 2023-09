Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsamer Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Schwerin - Großer Dreesch

Schwerin (ots)

Am 01.09.2023 kam es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Otto-von-Guericke-Straße in Schwerin. Im Rahmen eines polizeilichen Sachverhaltes wurden in der Wohnung eines 40-jährigen Deutschen Stoffe gefunden, welche aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes zunächst nicht eindeutig einklassifiziert werden konnten. Um eine von den Stoffen ausgehende Gefährdung ausschließen zu können, wurde durch die Polizei der Munitionsbergungsdienst sowie ein Experte des LKA Mecklenburg-Vorpommern hinzugezogen. Gefahrenabwehrend kam zudem die Berufsfeuerwehr Schwerin zum Einsatz. Im Ergebnis der Untersuchungen vor Ort konnten jegliche von den Stoffen ausgehende Gefährdungen ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Florian Schöllermann, Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Schwerin Dienstgruppenleiter

