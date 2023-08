Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz

Rostock (ots)

Im Stadtteil Dierkow ist es am gestrigen Abend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der ein 43-Jähriger schwer verletzt wurde. Erst am heutigen Vormittag erhielt die Polizei Kenntnis dem Vorfall, der sich bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zugetragen haben soll. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und einem 43-Jährigen in einer Wohnung im Stadtteil Dierkow. Letzterer wurde durch ein Messer schwer verletzt. Er erlitt unter anderem eine Schnittwunde im Halsbereich. Während der Tatverdächtige die Wohnung verließ, verblieb der Geschädigte dort. Erst am nächsten Tag gegen 09:45 Uhr verständigte der Geschädigte die Rettungsleitstelle, welche wiederum die Polizei informierte. Der 43-Jährige Rostocker wurde im Anschluss in die Universitätsklinik Rostock verbracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ermittler sicherten Spuren und Beweismittel am Tatort, welche nun ausgewertet werden müssen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Beide Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit und sind einander bekannt. Tobias Gläser

