Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Knallpanne verursacht Brand

Bützow (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 21:00 Uhr in der Ortslage 18299 Wardow zum Brand von zwei landwirtschaftlichen Anhängern. Demnach fuhr der Landwirt mit seinem Traktor und einem mit Strohballen beladenen Anhänger in Richtung seines Hofes. Auf dem Weg dorthin ereignete sich kurz vor der Einfahrt zu seinem Gehöft an dem Anhänger eine Knallpanne. Bei der Weiterfahrt auf der Radfelge bis zum Anhalten des Fahrzeuggespannes entstand Funkenflug, der die geladenen Strohballen und den Anhänger in Brand setzte. Das Feuer griff anschließend auf einen weiteren, voll beladener Strohanhänger in unmittelbarer Nähe über. Zur Löschung des Feuers waren insgesamt 24 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wardow, Laage und Groß Ridsenow im Einsatz. Das Stroh der 32 Rundballen verbrannte fast gänzlich. Von der Rettungsleitstelle wurde am Brandort ein Rettungswagen mit zwei Rettungskräften vorgehalten. Diese mussten glücklicherweise nicht zum Einsatz kommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10500 Euro. Sebastian Engler Polizeihauptkommissar Polizeirevier Bützow Madeleine Haker Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

