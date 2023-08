Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tierische Nacht im Polizeirevier Sternberg

Sternberg (ots)

In der Nacht vom Mittwoch, den 30.08.2023 zum Donnerstag, den 31.08.2023, sorgte die Tierwelt für eine abwechslungsreiche Dienstschicht der Kollegen des Polizeireviers Sternberg. Auf der L101 zwischen Ahrensboek und Liessow ereignete sich gegen 20:30 Uhr zunächst ein Wildunfall. Der PKW befuhr die Strecke in Richtung Liessow als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn rannte. Die Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der PKW wurde beschädigt, das Reh verendete an der Unfallstelle. Ein Ereignis anderer Art verursachten fünf Wildschweine um 01:25 Uhr. Zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden auf einem Wanderweg südlich der Brüeler Chaussee in Sternberg von dem Schwarzwild überrascht und flüchteten sich auf einen Baum. Es gelang einem der beiden noch, einen Notruf abzusetzen. Bevor er jedoch seinen genauen Standort beschreiben konnte, fiel das Handy zu Boden und ein weiterer Kontakt war nicht mehr möglich. Die Beamten suchten zunächst diverse Wanderwege im südlichen Bereich von Sternberg ab, konnten die in Not geratenen Männer nicht finden. Aus diesem Grund wurde über die Integrierte Leitstelle Westmecklenburg eine Drohne der Feuerwehr angefordert. Die Freiwillige Feuerwehr Sternberg kam zum Einsatz und brachte neben der Drohne noch 14 tatkräftige Kameraden mit, um die Personensuche zu unterstützen. Schlussendlich konnten die Personen durch lautes Rufen aus einem Waldgebiet auf sich aufmerksam machen. Die Feuerwehr prüfte den Nahbereich mit der Drohne und beleuchtete den Suchbereich großzügig. So konnte der genaue Standort der Spaziergänger ermittelt werden. Durch die Aktion wurden die Wildschweine erfolgreich verjagt. Die beiden 17- und 18-jährigen konnten sich im Beisein der Polizei- und Feuerwehrkräfte eigenständig von dem Baum retten und blieben unverletzt. Zeitgleich wurde von einem aufmerksamen Bürger ein verletzter Waldkauz auf der B104 Höhe Brahlstorf aufgefunden. Dieser wartet nun in einem provisorischen Käfig auf eine schnelle Übergabe an eine zuständige Tierstation. Sarah Borchers Polizeioberkommissarin Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Ludwigslust Polizeirevier Sternberg

