Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bilanz des Polizeipräsidiums Rostock nach einer Woche Schulwegsicherung

Rostock (ots)

Mit Beginn des neuen Schuljahres richtete die Polizei erneut ein besonderes Augenmerk auf die Schulwege, denn die kleinen ABC-Schützen haben erfahrungsgemäß noch einige Schwierigkeiten, den Straßenverkehr richtig einzuschätzen und vorausschauend zu handeln. Damit alle Schulanfängerinnen und -anfänger sicher in ihren Klassenräumen ankommen, haben sich die Dienststellen des Polizeipräsidiums Rostock, die die Landkreise Rostock, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sowie die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin betreuen, in den zurückliegenden Tagen intensiv um die Schulwegsicherung gekümmert. Kollegen und Kolleginnen aller Polizeireviere und der Präventionsbereiche waren insbesondere in den Morgenstunden, und somit zu Zeiten des Schulbeginns, im Einsatz. Im Bereich der Grundschulen kam es erwartungsgemäß zu teils hohem Verkehrsaufkommen. Nur vereinzelt hatten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten Beanstandungen und leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren unter anderem aufgrund von Park- oder Geschwindigkeitsverstößen vor den Schulen ein. Mit vielen Eltern, die ihre Kinder zur Schule brachten, kamen die Beamtinnen und Beamten ins Gespräch, insbesondere über die Gefahren, die das Halten und Parken an ungünstigen Stellen für die Kleinen mit sich bringen kann. In Einzelfällen wurden hierbei mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Von vielen Eltern gab es ein positives Feedback zur Begleitung der Schulwege durch die Polizei. Die Polizei wird in den nächsten Wochen weiterhin im Bereich der Grundschulen aktiv sein, zum einen um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, aber auch um für Fragen von Lehrkräften, Eltern oder Kindern ansprechbar zu sein. Appell alle Verkehrsteilnehmer: Bitte fahren Sie auch weiterhin vorausschauend und seien Sie insbesondere in sensiblen Bereich, wie Kindergärten und Grundschulen, immer bremsbereit!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell