Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter- weitere zwei Einsätze am Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Sonntag um 15:01 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße alarmiert. Leider wurde bei der Notrufabgabe die falsche Hausnummer übermittelt, sodass die Einsatzkräfte zunächst an der Baustelle am Kreisverkehr nach dem Einsatzort suchten. Zum Glück klärte sich das Missgeschick schnell auf und es wurde die richtige Einsatzstelle gegenüber der Polizeiwache angefahren. Bei Eintreffen der ersten Kräfte kam eine Rauchentwicklung aus einem geöffneten Fenster des Hauses. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte eine stark verqualmte Wohnung vorgefunden werden, dessen Ursache vergessenes Essen auf einem Herd war. Dieses wurde nach draußen verbracht und die Wohnung mittels Lüfter belüftet. Die Bewohner der Wohnung wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Diese konnten nach einer Behandlung vor Ort verbleiben. Nach den Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Mieter übergeben und der Einsatz konnte nach guten 45 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde zur Landung eines Rettungshubschraubers auf der Grundschöttel alarmiert. Hier war es gegen 16:27 Uhr zu einem Radunfall gekommen. Ein auf dem Hause weg befindlicher Feuerwehrangehöriger sowie eine Notärztin führten die Erstversorgung der Fahrerin durch. Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen sicherten die Landung des Rettungsmittels in unmittelbarer Nähe zur Einsatzstelle ab. Nach der Versorgung der Person wurde diese in ein Spezialkrankenhaus nach Bochum geflogen. Nach dem Start der Luftmaschine konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Einsatz nach rund 60 Minuten beenden.

