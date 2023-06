POL-SO: Präventivaktion zur Verhinderung von Taschendiebstählen Sprühschablone im Einsatz

Kreis Soest (ots) - Am gestrigen Mittwoch verzeichnete die Polizei in sieben Fällen Schockanrufe dreister Betrüger. Insbesondere im Bereich Warstein und Rüthen täuschten die "falschen" Polizisten vor, dass die Kinder der Angerufenen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt seien. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne eine Gefängnisstrafe umgangen werden. Bei zwei Anrufen konnten die Betrüger mit ihrer ...

