BKA: Einladung: Pressekonferenz zur Lage der Rauschgiftkriminalität // Bundeskriminalamt und Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen berichten zur Lage 2021/2022

Mehr als 360.000 Rauschgiftdelikte hat die Polizei im vergangenen Jahr registriert. Die Zahl der Menschen, die an Rauschgiftmissbrauch gestorben sind, ist angestiegen, der Handel mit Rauschgift nimmt zu, ebenso die Verfügbarkeit von Betäubungsmitteln in Deutschland. Das sind einige Ergebnisse des "Bundeslagebilds Rauschgiftkriminalität 2021", die BKA-Vizepräsidentin Martina Link und der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert, am Donnerstag, 10. November 2022, der Öffentlichkeit vorstellen.

Das Bundeskriminalamt (BKA) wird bei dem Termin zudem über aktuelle Ermittlungen und neue Bekämpfungsansätze im Bereich der Rauschgiftkriminalität berichten. Der Sucht und Drogenbeauftragte des Bundes wird den angestrebten Paradigmenwechsel in der Sucht- und Drogenpolitik darlegen, bei dem Schutz und Hilfe im Vordergrund stehen. Thematisiert werden zudem zwei herausragende Ermittlungserfolge des BKA, bei denen Ende August 2022 700 Kilogramm Heroin und 2,3 Tonnen Kokain sichergestellt wurden. An einem Informationsstand wird es möglich sein, Asservate und Hintergrundinformationen zu diesen Verfahren zu filmen und zu fotografieren.

Zudem werden Expertinnen und Experten des BKA als Gesprächspartner vor Ort sein. Einerseits aus der Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität zu Fragen der Ermittlungen, andererseits aus dem Bereich der Kriminaltechnik für Fragen zu den sichergestellten Substanzen, die im BKA toxikologisch untersucht und für das zu erwartende Gerichtsverfahren aufbereitet wurden.

Gerne laden wir Sie zu diesem Termin ein:

Zeit: 10. November 2022. 10:00 Uhr: Einlass. 10.30 Uhr: Start der PK.

Ort: Marie-Curie-Straße 1, 65189 Wiesbaden.

Ablauf: Statements von Martina Link und Burkhard Blienert, danach Aufnahme von O-Tönen /Schnittbildern.

Die Veranstaltung wird ab 10.30 Uhr über den YouTube-Kanal des BKA gestreamt (www.youtube.com/BundeskriminalamtBKA).

Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Für die Veranstaltung ist eine Akkreditierung erforderlich. Das dafür notwendige Formular finden Sie unter www.bka.de/Presseakkreditierung. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es mitsamt einem gescannten Personaldokument an pressestelle@bka.bund.de.

Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie mit einem Ü-Wagen anreisen. Parkplätze stehen im begrenzten Umfang zur Verfügung. Mitarbeitende des BKA-Sicherheitsdienstes werden Ihnen an der Liegenschaft W8 die Parkplätze zuweisen. Fahren Sie dazu zunächst bis zum Haupteingang an der Marie-Curie-Straße vor.

Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 9. November 2022, um 12 Uhr.

