Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 22:45 Uhr, wurde ein 12-jähriger Soester von zwei unbekannten Erwachsenen geschlagen. Auf dem Spielplatz neben der Astrid-Lindgren-Schule im Kaiser-Otto-Weg hielt sich der Junge zusammen mit seinem Bruder und weiteren Kindern auf. Eine Frau, die sich in Begleitung zweier Männer befand, wurde nach Angaben des Minderjährigen von anderen Kindern beleidigt. Da die Frau annahm, der 12-Jährige habe die Beleidigungen ausgesprochen, ohrfeigte sie den Schüler. Einer der Männer in ihrer Begleitung schlug dem Jungen mit der Faust auf den Kopf. Anschließend entfernten sich die Erwachsenen in unbekannte Richtung. Der Vater des Jungen erstattete Strafanzeige. Sein Sohn wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 40 Jahre alt, 1,77 Meter bis 1,80 Meter groß, braune Haare. Sie trug ein blaues Kleid. Die Männer können wie folgt beschrieben werden: 1. Mann: Cirka 40 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, graue, kurze Haare. Bekleidet mit einem braunen T-Shirt. 2. Mann: Etwa 38 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß. Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und weißen Schuhen. Zeugen, die Angaben zu den verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

