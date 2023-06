POL-SO: Ense - Höingen - Firmeneinbruch

Ense (ots) - Am Mittwochmorgen kam es gegen 04:55 Uhr zu einem Einbruch in einen Elektrobetrieb in der Straße "Im Kohlbrink". Bislang vier unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Garagentor Zutritt zu den Räumlichkeiten der Firma. Aus den Lagerräumen entwendeten die Einbrecher mehrere Kabel und weitere Elektroinstallations-Artikel. Die Täter flüchteten anschließend mit einem zuvor entwendeten weißen Mercedes Vito in unbekannte Richtung. Die ...

