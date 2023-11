Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Lkw streift Ampel und gefährdet Passanten

Ein von der Goethestraße in die Ailinger Straße abbiegender Sattelzug, verursachte am Samstag gegen 16:30 Uhr in Friedrichshafen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Lenker des Sattelzuges kam mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg und streifte hierbei die dortige Fußgängerampel. Zwei dort wartende Passanten mussten sich durch einen Sprung zur Seite retten um nicht verletzt zu werden. Der Sattelzug fuhr anschließend, ohne anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, weiter.

Beim verursachenden Lkw handelt es sich um einen Sattelzug mit weißem Auflieger, grüner Aufschrift sowie einem Kennzeichen beginnend mit HN. Zeugen, sowie insbesondere die beiden an der Ampel wartenden Passanten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon: 07541/7010, zu melden.

Überlingen

Rauferei zwischen Brüdern eskaliert

In einer Ferienwohnung in Überlingen eskalierte am Samstagmorgen eine zunächst freundschaftliche Rauferei derart, dass beide Beteiligten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Ein 20-Jähriger würgte hierbei seinen zwei Jahre jüngeren Bruder bis zur Bewusstlosigkeit und schlug ihm mehrfach so ins Gesicht, dass dieser schwere Verletzungen erlitt und aus der Wohnung in die benachbarten Gärten flüchtete. Der Tatverdächtige, welcher ebenso wie sein geschädigter Bruder mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, brach sich bei der Tat das Handgelenk. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

