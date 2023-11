Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Autofahrer verursacht beim Abbiegen Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Samstagnachmittag in Bad Saulgau, als ein Pkw-Lenker aus der Schützenstraße in die Kaiserstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah er einen mit vier Personen besetzten VW. Beim Unfall wurden mindestens zwei der Insassen des VW, sowie der Unfallverursacher selbst jeweils leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 35.000.- Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Für die an der Unfallstelle notwendigen Maßnahmen waren zudem 24 Kräfte der Feuerwehr Bad Saulgau, zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

