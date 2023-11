Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen / Krauchenwies

Frau leistet nach Alkoholfahrt Widerstand

Eine Autofahrerin mit auffälliger Fahrweise auf der Strecke zwischen Mengen und Krauchenwies wurde am Sonntagabend durch eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei gemeldet. Die Ford-Lenkerin geriet während ihrer Fahrt immer wieder an den Fahrbahnrand, touchierte mehrere Randsteine und überfuhr eine Verkehrsinsel. Als die alarmierten Polizisten die Autofahrerin zu Hause aufsuchten, bemerkten sie schnell, dass diese deutlich alkoholisiert war. Nachdem sie einen Alkoholtest verweigerte, musste die 52-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleitet. Offensichtlich nicht einverstanden mit den polizeilichen Maßnahmen, schrie die Frau herum, versuchte einen Beamten zu kratzen, schlug mit dem Fuß gegen den Streifenwagen und stemmte sich beim Einsteigen gegen das Fahrzeug. Auf die 52-Jährige kommen nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Meßkirch

Windschutzscheibe an Pkw eingeworfen

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagabend an einem VW in der Schwimmbadstraße angerichtet haben. Mutmaßlich mit zwei Steinen warfen die Täter die Windschutzscheibe des Wagens ein und flüchteten anschließend. Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise auf die Steinwerfer unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Israel-Fahne vor Landratsamt gestohlen

Strafrechtliche Ermittlungen hat das Polizeirevier Sigmaringen aufgenommen, nachdem Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag eine Israel-Fahne abgehängt und gestohlen haben, die vor dem Landratsamt aufgehängt war. Bei ihrer Tat schnitten die Diebe das Zugseil des Fahnenmasts durch. Hinweise auf die Täter werden unter Tel. 07571/104-0 entgegengenommen.

Pfullendorf

Pedelecs aus Carport gestohlen

Zwei Pedelecs haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen aus einem privaten Carport in der Straße "Bei der Lehmgrube" gestohlen. Auch die Tatsache, dass die beiden Räder aneinandergeschlossen waren, hielt die Täter dabei nicht ab. Bei den beiden Pedelecs handelt es sich um ein Damenrad der Marke Gudereit sowie ein Trekkingrad des Herstellers Telefunken. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Autofahrer kollidiert mit Leitplanke

Aus Unachtsamkeit ist am Sonntagmorgen ein ortsunkundiger Sprinter-Fahrer auf der L 283 zwischen der Einmündung Bondorf und Steinbronnen nach rechts in die Leitplanke geraten. Der 26-Jährige schrammte mit der gesamten rechten Fahrzeugseite an der Planke entlang, sodass an seinem Wagen ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Der Schaden an der Verkehrseinrichtung wird auf rund 500 Euro beziffert. Verletzte wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell