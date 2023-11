Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfall mit Schulbus fordert zehn Verletzte

Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) (ots)

Drei schwer und sieben leichtverletzte Personen hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 12.30 Uhr auf der K 7943 zwischen Steinenberg und Lenatweiler gefordert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam der 52-jährige Lenker eines Schulbusses, der in Richtung Michelwinnaden unterwegs war, als er mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort gelangte der Omnibus in den dortigen Abwassergraben und schrammte im Anschluss über eine Querstraße, wodurch die Front des Busses erheblich beschädigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 43 Wehrleuten am Unfallort eingesetzt. Von den 30 Insassen des Busses, bei denen es sich neben dem Busfahrer um Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Alter zwischen 9 und 21 Jahren handelte, wurden insgesamt zehn Personen verletzt. 19 Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie mehrere Notärzte waren am Unfallort eingesetzt, um sich um die Verletzten zu kümmern und sie in Kliniken zu bringen. Um die nicht verletzten Kinder und Jugendlichen sowie um deren Eltern kümmerte sich eine eigens eingerichtete Betreuungsstelle von Rettungsdienst und Polizei in der Turnhalle der Döchtbühlschule. An dem Omnibus entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Ein Spezialunternehmen wurde zur Bergung des stark demolierten und nicht mehr fahrbereiten Busses eingesetzt. Aufgrund ausgelaufenen Diesels wurde zudem ein Vertreter des Landratsamts zur Unfallstelle entsandt. Das verunreinigte Erdreich musste mittels eines Baggers abgetragen werden. Die Kreisstraße ist während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen noch bis in die Abendstunden voll gesperrt. Eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet.

