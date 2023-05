Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

(jul) Am 01.05.2023 entdeckte die 60-jährige Harsumerin in den frühen Morgenstunden einen augenscheinlich neuen Schaden an ihrem grauen Peugeot. Zuletzt habe sie das Fahrzeug am gestrigen Tage gegen 17 Uhr noch unbeschädigt abgestellt. Auf dem dortigen Parkplatz in der Martin-Luther-Straße befand sich der Pkw in einer Parkbox, unmittelbar neben einem schmalen Durchgang. Anhand der Spurenlage ist es sehr wahrscheinlich, dass der/die Verkehrsteilnehmende auf einem Fahrrad offenbar die Breite des Durchgangs unterschätzte, die linke Fahrzeugseite touchierte und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Es entstand ein mittlerer dreistelliger Sachschaden am Pkw. Die Polizei Sarstedt bittet mögliche Zeugen zu dem Verkehrsunfall sich unter der Rufnummer 05066-985115 zu melden.

