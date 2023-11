Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrradteile gestohlen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Montagabend im Bereich des Industriewegs einen 36-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mutmaßlich im Stadtgebiet diverse Fahrradteile gestohlen zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei verständigt, als der Mann verdächtig um abgestellte Fahrräder schlich. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten eine Vielzahl von Fahrradzubehör wie diverse Leuchten, Fahrradtaschen, einen Korb, eine Klingel, ein Schutzblech und eine Fahrradflasche bei ihm auf und stellten die Gegenstände sicher. Der 36-Jährige muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten. Personen, die von der Diebestour des Mannes betroffen sind, werden nun gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Autofahrer kollidiert mit Dachträger - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall auf der Messestraße am Montagabend gegen 17.45 Uhr sucht die Polizei Friedrichshafen Zeugen. Ein Audi-Fahrer war auf der Zufahrtsstraße zum Parkplatz "Messe P7" unterwegs und fuhr über einen Dachträger, der offenbar auf dem Gehweg lag und weit auf die Straße ragte. Dadurch entstand am Wagen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise dazu geben können wer den Dachträger dort abgelegt hat oder wer der Eigentümer des Gestells ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Oberdorfer Straße entstand Sachschaden. Eine 55 Jahre alte Audi-Fahrerin war in Richtung Langenargen unterwegs und wollte nach links in die Straße "Krumme Jauchert" abbiegen. Dabei übersah sie den in Richtung Oberdorf fahrenden 62-jährigen Peugeot-Fahrer. Bei der folgenden Kollision im Einmündungsbereich entstand an beiden Autos jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Langenargen

Hintern Steuer eingeschlafen - Unfall

Weil er offenbar hinterm Steuer weggetreten war und dadurch in Bierkeller einen Verkehrsunfall verursacht hat, muss ein 50-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Der Mann war am Sonntag gegen 15.15 Uhr mit seinem Opel von Langenargen kommend unterwegs und geriet am Ortseingang Bierkeller langsam auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 34 Jahre alter VW-Lenker wich zwar auf die dortige Bushaltebucht aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Opel prallte in die linke VW-Seite, wodurch insgesamt rund 11.000 Euro Sachschaden entstand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weil der Fahrer bei der Unfallaufnahme angab, eingeschlafen zu sein, ermittelt die Polizei nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und behielt den Führerschein des 50-Jährigen ein. Verletzt wurden die Beteiligten glücklicherweise nicht.

Meckenbeuren

Scheiben beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Riedstraße Fensterscheiben im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses mutmaßlich mit einem Steinwurf beschädigt haben, ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren und sucht Zeugen. Bereits eine Woche zuvor hatten Unbekannte zwischen Samstag und Montag in der Schulstraße das Fenster einer Garage eingeworfen. Ob die Taten in Verbindung stehen, ist aktuell nicht bekannt. Zeugen der Vorfälle oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 an die Ermittler zu wenden.

Tettnang

Unfall beim Überholen

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 7712 bei Notzenhaus entstand am Montagabend gegen 17.30 Uhr Sachschaden. Eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin war in Richtung Wilpoltsweiler unterwegs und setzte kurz vor dem Ortsausgang zum Überholen eines Traktors an. Der 60-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine wollte in diesem Moment nach links abbiegen, woraufhin es zum Unfall kam. Beim Zusammenstoß entstand am VW rund 8.000 Euro Sachschaden, am Traktor fällt dieser eher gering aus. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Salem

Fahrt endet an Hauswand - Fahrer alkoholisiert

Weil er sich alkoholisiert hinters Steuer seines Autos gesetzt hat und am frühen Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht hat, muss sich ein 42-Jähriger strafrechtlich verantworten und mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Mann war um kurz nach 1 Uhr auf der Dorfstraße in Richtung Baitenhausen unterwegs und kam an der Einmündung zur Meersburger Straße von der Fahrbahn ab. Sein Land Rover durchbrach einen Gartenzaun, fuhr etwa 30 Meter durch den Garten und kam anschließend an einer Hauswand zum Stehen. Weil sich bei der Unfallaufnahme schnell der Verdacht ergab, dass der augenscheinlich unverletzte 42-jährige Unfallverursacher alkoholisiert war und eine Atemalkoholmessung rund 1,7 Promille anzeigte, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Der Wagen, an dem etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Wie hoch der Sachschaden am Grundstück und am Haus ausfällt, ist derzeit nicht bekannt.

