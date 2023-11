POL-NOM: Pkw-Komplettentwendung

Northeim (ots) - Hardegsen, Vor dem Tore & Am Gladeberg, Dienstag, 14.11.2023, 13.00 - 13.55 Uhr HARDEGSEN (Wol) - Diebesgut in Wert von über 100 Euro. Am Dienstag packte eine 41-jährige Frau aus Hardegsen in einem Supermarkt in der Straße "Vor dem Tore" in Hardegsen Waren im Wert von über 50 Euro in ihre Tasche. Anschließend versuchte sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen zu verlassen. Durch eine aufmerksame ...

mehr