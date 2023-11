Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In zwei Supermärkten geklaut - in einem erwischt

Northeim (ots)

Hardegsen, Vor dem Tore & Am Gladeberg, Dienstag, 14.11.2023, 13.00 - 13.55 Uhr

HARDEGSEN (Wol) - Diebesgut in Wert von über 100 Euro.

Am Dienstag packte eine 41-jährige Frau aus Hardegsen in einem Supermarkt in der Straße "Vor dem Tore" in Hardegsen Waren im Wert von über 50 Euro in ihre Tasche. Anschließend versuchte sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen zu verlassen. Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin wurde der Vorgang beobachtet und die Frau gestellt.

Bei der Sachverhaltsaufnahme durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim konnte neben den oben erwähnten Waren weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Dieses konnte einem anderen Supermarkt in Hardegsen zugeordnet werden. Auch das Diebesgut hatte einen Wert von über 50 Euro.

Gegen die 41-Jährige wird nun in zwei Fällen wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell