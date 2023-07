Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter nach Brandstiftung festgenommen

Lippetal - Lippborg (ots)

Am 05. Juli, gegen 13:30 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer in einem Wohnhaus auf der Herzfelder Straße aus. Zuvor beobachteten Zeugen wie eine verdächtige Person eine Scheibe am Haus einschlug, um sich Zutritt zu verschaffen. Als die Person kurze Zeit später wieder aus dem Fenster kletterte, brannte es im Haus bereits. Die Zeugen informierten umgehend die Polizei und hielten den Verdächtigen fest. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der 61-jährige Kamener vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurde eine leere Flasche Brennspiritus und diverses Diebesgut, unter anderem Schmuck, aufgefunden. Der 61-Jährige wurde nach einer medizinischen Versorgung, in einem nahegelegen Krankenhaus, in das Polizeigewahrsam nach Soest verbracht. Das Motiv seiner Tat ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Er soll im Verlauf des heutigen Tages einem Haftrichter, wegen Schwerer Brandstiftung und Wohnungseinbruchdiebstahl, vorgeführt werden. Die Feuerwehr benötigte mehrere Stunden um den Brand zu löschen. Als das Feuer gelegt wurde, befanden sich keine weiteren Personen im Haus. Das Wohnhaus war nach Abschluss der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Das Ordnungsamt kümmerte sich um die Unterbringung der Hausbewohner. Die Schadenshöhe ist erheblich, kann aber zum jetzigen Zeitpunkt, noch nicht beziffert werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen dauern an. (ja)

