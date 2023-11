Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0655--Trickbetrüger gefasst--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Hammersbecker Straße Zeit: 08.11.23, 11.30 Uhr

Die Polizei Bremen warnt vor falschen Glasfaser-Mitarbeitern, die mit ihrer kriminellen Masche am Mittwoch an einer Bremerin in Vegesack scheiterten. Einsatzkräfte konnten schnell einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Zwei angebliche Mitarbeiter einer Glasfaserfirma standen am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr in der Hammersbecker Straße bei einer 29-Jährigen an der Tür und gaben vor, ihre Internetanschlüsse überprüfen zu müssen. Dabei zeigten sie auch einen scheinbaren Ausweis der Firma vor. Die misstrauisch gewordene Frau rief daraufhin selbständig bei dem benannten Internet- und Telefonanbieter an und erhielt die Auskunft, dass heute keine Mitarbeiter vor Ort tätig seien. Als sie nun die Polizei über Notruf alarmierte, flüchtete das Duo. Eine Streife nahm einen 22-jährigen Tatverdächtigen noch in Tatortnähe fest. Bei ihm konnten Beweismittel gefunden und beschlagnahmt werden.

Die Ermittlungen, auch gegen seinen bislang noch unbekannten Komplizen, dauern an. Hinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Die Polizei warnt: Dem Einfallsreichtum der Täter sind keine Grenzen gesetzt. Die Legendenbildung der Täter ist ausgesprochen phantasievoll. Darum: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Eintritt, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung oder vom Hausmeister angekündigt worden sind. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie Verwandte oder einen Bekannten, wie zum Beispiel einen Nachbarn hinzu und halten Sie Rückfrage bei dem Unternehmen oder Betrieb.

Mehr Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auf unseren Internetseiten unter: www.polizei.bremen.de. und www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell