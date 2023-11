POL-HB: Nr.: 0652 --Antänzer festgenommen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Grundstraße Zeit: 07.11.23, 21.30 Uhr

Zivilkräfte der Bremer Polizei nahmen am Dienstagabend im Steintorviertel zwei 13 und 18 Jahre alte so genannte Antänzer in Flagranti fest. Das Duo entwendete einem 83-jährigen Mann zuvor sein Smartphone.

Die beiden Diebe versuchten zunächst einem 42-jährigen Passanten in der Straße Vor dem Steintor zu bedrängen und das Telefon zu entwenden, was aber misslang. In der Grundstraße traf das Duo dann auf den 83 Jahre alten Bistrogast, der vor dem Lokal rauchte. Während das Kind ihn ablenkte und nach Zigaretten fragte, entwendete der Heranwachsende das Smartphone aus der Manteltasche. Zivilkräfte schritten sofort ein und nahmen die Antänzer fest. Bei der Durchsuchung des 18-jährigen Albaners fanden die Ermittler zudem eine Goldkette und Drogen. Gegen ihn wird der Antrag auf Erlass eines Haftbefehls geprüft. Sein erst 13 Jahre alter Komplize aus Marokko führte in der Unterhose verstecktes Reizgas und eine ebenfalls vermutlich entwendete Silberkette mit sich. Er wurde dem Kinderjugendnotdienst übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

