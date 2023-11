Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0650 --Mit Hammer und Messer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Gastfeldstraße Zeit: 06.11.2023, 01:40 Uhr

In der Nacht zu Montag ging eine 28 Jahre alte Frau in der Neustadt mit einem Hammer und einem Küchenmesser auf ihren 22-jährigen Ex-Partner los. Polizisten stoppten sie und nahmen sie mit auf die Wache

Etwa um 01:40 Uhr meldeten Passanten über den Notruf der Polizei eine lautstarke Auseinandersetzung in der Gastfeldstraße. Laut Aussage bedrohte eine Frau einen Mann unter anderem mit einem Hammer. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf die 28-Jährige, in der Hand hielt sie neben dem Hammer auch ein langes Küchenmesser. Eine Polizistin stellte sich direkt schützend vor den 22 Jahre alten Ex-Partner der Frau. Zwei Kollegen sprachen diese an und forderten sie auf, Hammer und Messer wegzulegen. Dazu mussten sie ihre Dienstwaffen ziehen. Daraufhin hob die Frau beides drohend über den Kopf, schrie herum und weigerte sich zunächst, der Forderung nachzukommen. Erst nachdem die Einsatzkräfte einige Minuten beruhigend mit der 28-Jährigen redeten, ließ sie sich widerstandlos festnehmen. Sie brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo eine psychiatrische Begutachtung vorgenommen wurde. Der Mann blieb unverletzt.

