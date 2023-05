POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Trickdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am späten Sonntagnachmittag, den 07.05.2023, ist es auf der A 23 in Richtung Heide zwischen den Anschlussstellen Pinneberg Süd und Pinneberg Mitte zu einem Verkehrsunfall gekommen, zu dem die Polizei nach Zeugen sucht. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam ein schwarzer VW Golf mit Hamburger Kennzeichen kurz nach 17:00 Uhr in Höhe des Auffahrtsbereichs der Anschlussstelle Pinneberg-Süd ...

