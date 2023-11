Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0646--Aufzug am Samstag--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt und OT Altstadt Zeit: 04.11.23, 16 bis 19.30 Uhr

Am Samstag wurde in Bremen ein Pro-Palästina Demonstration zum Thema "Friedliches Miteinander" durchgeführt. Die Polizei Bremen begleitete den Aufzug, es kam zu keinen nennenswerten Ausschreitungen oder größeren Störungen.

Die Auftaktkundgebung wurde gegen 16 Uhr vor dem Bahnhof abgehalten. Danach startete der Aufzug zum Bremer Marktplatz. Es nahmen in der Spitze bis zu 1300 Personen ein. Nach der Abschlusskundgebung am Abend auf dem Marktplatz beendete der Versammlungsleiter die Versammlung. Am Nachmittag fand in der Bremer Innenstadt eine kulturelle Veranstaltung mit einer etwa 30-köpfigen Musikgruppe statt, die unter anderem jüdische Folklore spielte. Die Polizei begleitete auch diese Veranstaltung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinen Störungen bei den Veranstaltungen. Die Polizei Bremen erhielt an diesem Tag Unterstützung von der Bundespolizei.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell