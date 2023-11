Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0644--Jugendliche an Haltestelle ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland, Bardenflethstraße Zeit: 03.11.23, 19 Uhr

Eine junge Räuberbande überfiel am Freitagabend zwei Jugendliche an einer Straßenbahnhaltestelle in Grolland und nahm ihnen Bargeld ab. Die beiden 16- und17-Jährigen mussten ihre Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei fasste drei junge Tatverdächtige im Alter von 14 und 17 Jahren.

Die beiden Jugendlichen warteten gegen 19 Uhr an der Haltestelle Bardenflethstraße auf eine Straßenbahn, als sie von einer zehnköpfigen Gruppe Gleichaltriger angepöbelt wurden. Ein Trio agierte dabei besonders angriffslustig und verlangte eine "Taschenkontrolle". Als die Beiden dies verwehrten, schlugen die Täter sie mit Fäusten ins Gesicht, rissen an ihren Haaren und drohten mit einem Messer. Anschließend durchsuchten die drei Angreifer sie, raubten Geld aus einer Tasche und flüchteten damit in Richtung Duckwitzstraße. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Bremer erlitten zum Teil blutende Verletzungen im Gesicht und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Alarmierte Einsatzkräfte konnten noch in Tatortnähe drei Tatverdächtige im Alter von 14 und 17 Jahren stellen. Das Raubgut sowie ein Messer konnten bei ihnen gefunden und beschlagnahmt werden.

Die jungen Räuber wurden vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

