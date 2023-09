POL-F: 230912 - 1054 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Eingesperrter Täter

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern am späten Abend (11. September 2023) kam es in der Taunusstraße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Der Täter konnte mit dem Diebesgut flüchten. Gegen 22:20 Uhr kam ein 31-jähriger bajuwarischer Reisender am Frankfurter Hauptbahnhof an und begab sich zu Fuß zu seinem Hotel in der Weserstraße. Auf dem Weg zum Hotel überquerte er die Taunusstraße. Hier wurde er von einem Mann ...

mehr