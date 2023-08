Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brennender Sattelzug auf der BAB 5

Karlsruhe (ots)

Auf der Bundesautobahn 5 bei Malsch geriet am Donnerstagnachmittag der Auflieger eines Sattelzuges in Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr auf der Fahrbahn in Richtung Norden dauern derzeit noch an.

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei geriet der Sattelauflieger gegen 13:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt in Brand. Der Fahrer des Sattelzugs konnte sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen steuern und den Anhänger von der Zugmaschine abkoppeln. Der mit circa 20 Tonnen Kautschuk beladene Sattelauflieger stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe aktuell voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Süden kommen, werden an der Anschlussstelle Rastatt-Nord abgeleitet. Der angestaute Fahrzeugverkehr vor der Einsatzstelle wird über die Behelfsausfahrt Malsch abgeleitet.

Aufgrund des Einsatzgeschehens kommt es auch auf der Gegenfahrbahn zu Verkehrsbehinderungen und Staubildung. Die Bergungsmaßnahmen werden nach derzeitigem Kenntnisstand bis in die frühen Abendstunden andauern. Auf den Umleitungsstrecken ist ebenfalls mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung zu rechnen.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell